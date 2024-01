«La vita è un filo che dobbiamo custodire»: l’addio a Ernesto Pesenti

«Che cosa è servita la sua morte se andiamo a casa uguali, se la sua morte non ci mette dei punti di domanda - ha continuato nell’omelia don Salvi -. Se alla fine il suo morire non ci rende più uomini. Sarebbe il peggior affronto che potremmo fare ad Ernesto».

Ernesto Pesenti

«In quel pomeriggio buio - ha continuato il parroco - si è accesa una luce, non troppo forte. Ma sufficiente ad Ernesto per ritrovare la strada. Una strada diversa, che l’ha portato alla casa del Padre. E non perché il Signore ha decretato che voleva così. Il Signore non vuole la morte di nessuno. È la vita. Sono le nostre scelte che tante volte conducono alla morte, un’imprudenza può uccidere qualcuno. Eppure quando compiamo un’imprudenza siamo convinti di essere capaci. La vita è un filo, un semplice filo. Abbiamo il compito di custodirlo e di proteggerlo, di non sprecarlo. Questo la promessa che dobbiamo fare». Dopo la Messa l’ultimo saluto sul sagrato della parrocchiale di conoscenti e amici. Poi la salma è stata portata a Bergamo per la cremazione.