L’inseguimento con incidente a Sedrina: un arresto, complice in fuga

Aggiornamenti su quanto accaduto a Sedrina nella serata del 12 gennaio, quando un’auto inseguita da i carabinieri ha causato un incidente, tentando poi la fuga. I militari hanno intercettato un’Alfa Romeo Junior, segnalata dalla centrale operativa come mezzo sospetto, probabilmente utilizzato da autori di furti in abitazione commessi poco prima tra San Giovanni Bianco e Moio de’ Calvi.

Dopo il frontale a Sedrina

(Foto di Dal Gruppo Facebook «Viabilità in Valle Brembana»)

L’inseguimento e il frontale

Rinvenuti anche diversi arnesi da scasso Alla vista della pattuglia il conducente si è dato alla fuga, percorrendo a forte velocità la Ss470 in direzione Sedrina. L’inseguimento è durato circa cinque minuti, prima che si concludesse con un incidente all’altezza dell’incrocio con via Maivista: nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, l’Alfa Romeo si è scontrata frontalmente con una Ford che proveniva dalla direzione opposta, coinvolgendo nella carambola altre tre auto, compresa quella dei carabinieri.

L’uomo alla guida, approfittando della concitazione, è riuscito a fuggire a piedi lanciandosi nei rovi a bordo strada e facendo perdere le proprie tracce

Ritrovati monili in oro

A seguito dell’incidente, il passeggero, un cittadino albanese senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri e tratto in arresto. Perquisito, sono stati trovati in suo possesso ingenti quantità di monili in oro, risultati poi proventi dei furti in abitazione commessi tra le 17 e le 18,45 tra San Giovanni Bianco e Moio de’ Calvi.

Complice in fuga