Cronaca / Valle Brembana
Martedì 13 Gennaio 2026

L’inseguimento con incidente a Sedrina: un arresto, complice in fuga

L’OPERAZIONE. Inseguimento a forte velocità sulla Ss470, poi il frontale. Proseguono le indagini dei carabinieri per rintracciare l’uomo alla guida.

Redazione Web
Redazione Web
Parte della refurtiva ritrovata dai carabinieri
Parte della refurtiva ritrovata dai carabinieri

Sedrina

Aggiornamenti su quanto accaduto a Sedrina nella serata del 12 gennaio, quando un’auto inseguita da i carabinieri ha causato un incidente, tentando poi la fuga. I militari hanno intercettato un’Alfa Romeo Junior, segnalata dalla centrale operativa come mezzo sospetto, probabilmente utilizzato da autori di furti in abitazione commessi poco prima tra San Giovanni Bianco e Moio de’ Calvi.

Dopo il frontale a Sedrina
Dopo il frontale a Sedrina
(Foto di Dal Gruppo Facebook «Viabilità in Valle Brembana»)

L’inseguimento e il frontale

Rinvenuti anche diversi arnesi da scasso
Rinvenuti anche diversi arnesi da scasso

Alla vista della pattuglia il conducente si è dato alla fuga, percorrendo a forte velocità la Ss470 in direzione Sedrina. L’inseguimento è durato circa cinque minuti, prima che si concludesse con un incidente all’altezza dell’incrocio con via Maivista: nel tentativo di effettuare un sorpasso azzardato, l’Alfa Romeo si è scontrata frontalmente con una Ford che proveniva dalla direzione opposta, coinvolgendo nella carambola altre tre auto, compresa quella dei carabinieri.

L’uomo alla guida, approfittando della concitazione, è riuscito a fuggire a piedi lanciandosi nei rovi a bordo strada e facendo perdere le proprie tracce

Ritrovati monili in oro

A seguito dell’incidente, il passeggero, un cittadino albanese senza fissa dimora, è stato bloccato dai carabinieri e tratto in arresto. Perquisito, sono stati trovati in suo possesso ingenti quantità di monili in oro, risultati poi proventi dei furti in abitazione commessi tra le 17 e le 18,45 tra San Giovanni Bianco e Moio de’ Calvi.

Complice in fuga

L’uomo alla guida, approfittando della concitazione, è riuscito a fuggire a piedi lanciandosi nei rovi a bordo strada e facendo perdere le proprie tracce. Le ricerche, con il supporto di soccorso alpino e vigili del fuoco, hanno dato fin qui esito negativo. Nell’auto, intestata a una società di leasing, sono stati rinvenuti arnesi da scasso, sottoposti a sequestro, mentre le vittime dei furti, presto individuate, hanno formalizzato querela e gli è stata restituita la refurtiva recuperata. L’arrestato, su disposizione della Procura, è stato associato al carcere di Bergamo. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare il complice in fuga.

