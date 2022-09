L’intervista al Ferdy: «Turismo in montagna? Per vincere la sfida si competa con il mondo»

Ferdy Quarteroni, da Ornica, ex elettricista. Trent’anni fa aprì un agriturismo, a Lenna, dall’altra riva dei piani di Scalvino, trasformando una vecchia stalla. Qualcuno gli diede del folle. Oggi quell’agriturismo è diventato un must per calciatori, uomini di spettacolo, attori, influencer di tutta Italia. Un agriturismo «stellato» rimasto però fedele alla filosofia di Ferdy: un’azienda agricola che deve fare multifunzionalità, attenta alla biodiversità, alla sostenibilità e all’identità, alla salvaguardia del territorio. L’azienda è così diventata un formidabile motore turistico, capace di dare lavoro a decine di persone e attirare in Val Brembana clienti da tutto il mondo.