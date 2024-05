Si finge carabiniere e poi avvocato, truffa ai danni di un’anziana a Zogno

La denuncia è scattata il 30 aprile scorso quando i carabinieri della Stazione di Zogno hanno denunciato un 43enne di origini campane con l’accusa di truffa ai danni di una donna anziana residente in paese. L’uomo, che già in passato si era reso responsabile di reati analoghi, nei giorni precedenti, dopo aver contattato la donna, fingendosi in un primo momento un sedicente carabiniere e successivamente l’avvocato del figlio coinvolto in un presunto incidente stradale, si era recato presso l’abitazione della vittima, facendosi consegnare circa 15 mila euro in monili d’oro a titolo di cauzione.