Giallo di Taleggio, potrebbe essere un incidente non un omicidio: «È caduto dal tetto, avevo paura»

Questa versione è risultata infatti plausibile, ed è coerente con le prime risposte ai quesiti che la Procura ha posto al medico legale che, venerdì, ha eseguito l’autopsia sul corpo dell’egiziano. Alla luce di queste risultanze, sabato la pm Maria Esposito ha interrogato urgentemente Hedhili, l’operaio edile che ha trasportato il corpo di Matried dalla sua abitazione al luogo del ritrovamento, e che dal 6 gennaio si trova in carcere con l’accusa di omicidio.