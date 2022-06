A Spinone la scuola dell’Infanzia a impatto zero: «Scommessa riuscita» - Foto

Le autorità di Spinone al lago, con l’aiuto dei bambini che hanno già iniziato a frequentarlo a fine aprile, hanno inaugurato ufficialmente domenica 26 giugno il Polo pubblico per l’infanzia «San Carlo». La struttura è il frutto di due milioni di euro di investimento (ampiamente finanziati dallo Stato) e di due anni di lavoro, che hanno portato alla completa sostituzione delle ex scuole elementari di via della Fonte .