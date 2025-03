Addio a Maurizio Mazzucchetti: una vita per il bene comune

Si è spento lunedì a 72 anni Maurizio Mazzucchetti, conosciuto per il suo impegno politico nel partito di Rifondazione Comunista e per il suo impegno sociale per il bene comune, a fianco degli ultimi. Aveva militato fino all’ultimo nella lotta contro il progetto di inceneritore di Montello, partecipando al presidio che si era svolto davanti alla Provincia il 12 ottobre. Purtroppo si è spento per un male incurabile. La salma è visitabile alla casa del commiato La Pace a San Paolo d’Argon, dove mercoledì alle 15 si terrà l’ultimo saluto con rito civile, poi la tumulazione nel cimitero del paese.

Lascia nel dolore la sorella Patrizia, i familiari e i numerosi amici. Mazzucchetti è stato consigliere comunale di minoranza nell’amministrazione comunale di San Paolo d’Argon dal 1997 al 2006 e insegnante dal 1984 al 2016, prima nei corsi dei lavoratori delle 150 ore poi di lettere alle scuole medie, tra cui a Trescore e San Paolo d’Argon. «Un educatore appassionato, un politico di spicco, ma soprattutto un uomo di grande spessore intellettuale e di straordinaria coerenza. Credeva nei valori che lo hanno guidato per tutta la vita: il comunismo, l’ambientalismo e la giustizia sociale. Non si è limitato a proclamare le sue idee ma le ha vissute fino in fondo con impegno autentico» commenta il sindaco Graziano Frassini.