Auto contro moto a Borgo di Terzo, cinque feriti e traffico in tilt

Coinvolte cinque persone (e non sei come precedentemente scritto, nr) tra cui una ragazzina di 15 anni. Sul posto immediati i soccorsi con 4 ambulanze e due auto mediche: dalle prime informazioni pare ci sia una persona in condizioni critiche. La strada è stata chiusa al traffico fino a intorno le 17.30 per permettere i soccorsi e i rilievi.

Doppio scontro sulla statale 42

Coinvolte due moto e una macchina. Dalle prime informazioni raccolte dai carabinieri di Clusone, l’auto - guidata da una donna di Borgo di Terzo - si è immessa sulla statale 42 in direzione di Bergamo quando sopraggiungeva la prima motocicletta, una 125 con in sella un 37enne di Bollate e una 36enne di Milano: anche la moto era diretta verso Bergamo. I due mezzi si sono scontrati e nell’impatto la due ruote è finita sulla corsia opposta dove viaggiava in direzione opposta un’altra motocicletta, una Bmw guidata da un 47enne di Milano che era in viaggio con la sua figlia 15enne.

Lunghe code