Chiuso il Rosy Bar a Casazza: fuori dal locale l’omicidio del 38enne ucraino

La questura ha quindi stabilito la sospensione dell’attività del locale di via Nazionale per motivi di sicurezza e ordine pubblico, dopo la rissa che ha causato la morte di un uomo.

Mykola Ivasiuk Proprio all’esterno del locale, infatti, lunedì 19 agosto una rissa ha causato la morte di Mykola Ivasiuk. Contro di lui, da due aggressori distinti, prima un pugno in faccia, violentissimo, e poi una «bicchierata» alla nuca. L’uomo, di origine ucraiana, è morto così, con uno dei due aggressori – un calabrese ventinovenne residente in Brianza ma da qualche tempo di casa qui a Casazza, diversi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona – che ha chiamato lui stesso il 112 per chiedere l’intervento dei soccorsi, purtroppo vani.

Una chiusura anche nel 2022

Chiuso per 30 giorni il Rosy Bar Già in passato, nel gennaio del 2022, il locale era stato oggetto di una sospensione della licenza per 10 giorni a causa della «costante presenza di pregiudicati nel locale». In quell’occasione un uomo aveva «danneggiato gli arredi» e, in una violenta lite, aveva scagliato un posacenere contro un uomo, ferito alla testa con una prognosi di 30 giorni.