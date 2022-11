Haiti nella morsa di colera e gang, ma Missione Belém non si ferma

Non è più un’emergenza sanitaria. Q uella di Haiti è una tragedia tra bande criminali, beni di prima necessità bloccati al porto, mancanza di acqua potabile e il colera che è tornato a far paura. E a mietere vittime , come i tre bambini della scuola del movimento religioso internazionale Missione Belém che settimana scorsa hanno perso la vita. Perché la malattia s’insinua su corpicini già ridotti allo stremo da povertà e carenza di cibo. Perfino Missione Belém nelle scorse settimane era stata costretta a razionare quello dei ragazzi, fino a 17 anni, che frequentano la sua scuola. Troppo poche le scorte per garantire il doppio pasto.