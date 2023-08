I test confermano: il 28enne che ha investito e ucciso Andrea Dellanoce era ubriaco

L’etilometro segnava circa 2 grammi di alcol per litro di sangue, 4 volte sopra il limite consentito per mettersi al volante. Lo avevano già raccontato i testimoni nell’immediatezza dei fatti: il 28enne sceso dal furgone che aveva appena investito e ucciso il 17enne Andrea Dellanoce nella notte tra il 24 e il 25 agosto, faticava a reggersi in piedi. Ora trapelano i dati del test alcolemico cui è stato sottoposto il giovane subito dopo l’investimento.