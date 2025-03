Investita e finita contro un muro: restano gravi le condizioni della 55enne di Trescore

Restano gravi le condizione della donna di 55 anni travolta mentre camminava in discesa lungo un marciapiede di via Pasinetti a Trescore Balneario . La donna, residente nella zona, è rimasta vittima di un grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di ieri (20 marzo) che ha coinvolto due auto. All’improvviso, poco prima dell’incrocio con via Zeduri, è stata centrata da un furgone che l’ha scaraventata contro un muretto all’altezza dell’intersezione. Ha riportato un trauma cranico, all’addome e a un arto inferiore.

La chiamata dei residente della zona

È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sono gravi ma dalle informazioni avute non sembrerebbe in pericolo di vita. Illesi i conducenti dei due veicoli, un furgone e una macchina, una Lancia Y. Entrambi si sono fermati per i soccorsi. La dinamica e le cause dell’incidente sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di Trescore. Una pattuglia di militari è intervenuta sul posto per i rilievi. A dare soccorso alla donna ferita sono stati alcuni residenti della zona e un paio di giardinieri che a quell’ora stavano lavorando in un terreno vicino.

La dinamica al vaglio