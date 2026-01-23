Cronaca / Valle Cavallina
Venerdì 23 Gennaio 2026
La giovane scomparsa da Casazza, è allontanamento volontario
LA BUONA NOTIZIA. Sta bene e si allontanata volontariamente da casa. Ricerche terminate per Asmau Abdul, la giovane 20enne che da lunedì 19 gennaio non aveva più dato notizie al padre, che avevano sporto denuncia.
Sono terminate le ricerche di Asmau Abdul Nasir, ventenne residente da pochi mesi a Casazza con il padre, che ne ha denunciato la scomparsa lunedì 19 gennaio dopo che la figlia si è recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia, da quel pomeriggio, non ha più avuto sue notizie.
La giovane, che vive in Italia dal 2023 e lavora in un locale nei pressi di Piazza Duomo a Milano, alle 15,15 di lunedì aveva avvisato il padre che non aveva ancora finito il turno. Dalle 16, però, i due telefoni cellulari che la ventenne aveva a disposizione risultavano spenti. Da qui la preoccupazione e la denuncia del genitore. Ora la buona notizia: la giovane ha chiamato il padre. Sta bene e si tratta di un allontanamento volontario.
