La giovane scomparsa da Casazza, è allontanamento volontario

Sono terminate le ricerche di Asmau Abdul Nasir , ventenne residente da pochi mesi a Casazza con il padre, che ne ha denunciato la scomparsa lunedì 19 gennaio dopo che la figlia si è recata a Milano per motivi di lavoro. La famiglia, da quel pomeriggio, non ha più avuto sue notizie.

La giovane, che vive in Italia dal 2023 e lavora in un locale nei pressi di Piazza Duomo a Milano, alle 15,15 di lunedì aveva avvisato il padre che non aveva ancora finito il turno. Dalle 16, però, i due telefoni cellulari che la ventenne aveva a disposizione risultavano spenti. Da qui la preoccupazione e la denuncia del genitore. Ora la buona notizia: la giovane ha chiamato il padre. Sta bene e si tratta di un allontanamento volontario.