Motociclista non si ferma all’alt: inseguito, investe un vigile a Casazza e scappa

Dalla lettura della targa, la moto Suzuki GSX 750 che viaggiava sulla statale 42 da Lovere verso Bergamo risultava senza assicurazione: gli agenti della Polizia locale di Sovere, Endine e Pianico gli hanno intimato l’alt a Endine, all’altezza del ristorante Pam Pam. Sono scesi dalla pattuglia e hanno mostrato la paletta, ma il motociclista si è allargato e ha tirato dritto. È successo giovedì 27 febbraio alle 13,30: gli agenti sono subito risaliti in auto e si sono messi all’inseguimento sulla statale, chiedendo nel frattempo ai colleghi di Casazza di stare all’erta e fermarlo.

Investito il comandante della locale

Il motociclista ha continuato a correre in direzione di Bergamo. Arrivato al semaforo di Casazza, dopo una decina di chilometri, ha trovato una seconda pattuglia di agenti ad attenderlo. Anche in questo caso l’auto di servizio di Casazza era parcheggiata a lato della carreggiata e il comandante, Renzo Ghilardi di 63 anni, era in mezzo alla strada con la paletta. E anche stavolta il motociclista, un uomo che indossava un casco integrale, non si è fermato, ma trovandosi di fronte l’agente lo ha investito in pieno, facendolo cadere sull’asfalto sotto gli occhi dei colleghi che lo hanno subito soccorso. Il motociclista ha proseguito la fuga, la Polizia locale ha diramato l’avviso di ricerca via radio ma il pirata della strada è riuscito a far perdere le tracce.

In codice giallo all’ospedale di Seriate

Dopo la chiamata al Nue 112 dei colleghi, la centrale Soreu delle Alpi ha inviato a Casazza l’auto medicalizzata dall’ospedale Bolognini di Seriate e un’ambulanza della Croce Rossa di Trescore. Sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Casazza per i rilievi dell’incidente. Il comandante è stato trasportato in ambulanza in codice giallo all’ospedale di Seriate, dove è stato sottoposto alle radiografie per le ferite riportate alla gamba sinistra e al bacino. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi. «Sono andato subito sul posto insieme alla moglie – racconta il sindaco di Casazza, Renato Totis – è rimasto sempre cosciente ma gli hanno subito dato un antidolorifico e non sono riuscito a parlargli. Il medico comunque mi ha detto che non dovrebbero esserci conseguenze gravi. Il motociclista lo ha travolto ed è scappato, spero proprio che lo trovino».

Le indagini in corso