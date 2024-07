Prima si ferma all’alt poi scappa, 31enne esce di strada a Endine: ferito

A Endine Gaiano, all’altezza della rotatoria che consente di svoltare per dirigersi verso Solto Collina, attorno alle 23.40 ha perso il controllo del proprio veicolo e si è ribaltato. Dietro di lui è arrivata la pattuglia dei carabinieri che hanno dato l’allarme: sul posto l’autoambulanza della Croce Blu di Lovere e l’auto di soccorso con il medico a bordo per le prime cure del caso. Il 31enne è stato quindi portato in codice rosso al Papa Giovanni XXIII dove però i medici hanno escluso che sia in pericolo di vita. Il ribaltamento, dovuto forse alla velocità o forse, non è da escludere, per la volontà manifestata poco prima ai militari, non ha coinvolto altri veicoli, ma questo non ha evitato che per l’automobilista scattasse la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.