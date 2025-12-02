Rubati cavi dell’illuminazione, la strada resta al buio a Zandobbio

La banda del rame ha colpito giovedì scorso, 27 novembre, a Zandobbio. I ladri hanno rubato 700 metri di cavi di rame dai pozzetti dell’impianto di illuminazione pubblica di via Doppoli, nella zona industriale del paese. Il raid è avvenuto nottetempo e da quel giorno la strada è al buio.

«Dobbiamo prima risolvere i guasti provocati dall’azione dei ladri, che hanno tranciato i cavi che dai pozzetti portano energia elettrica ai lampioni. Il tratto di strada interessato è lungo circa 400 metri. In pratica la linea è da sostituire», spiega il sindaco Mosè Parigi.

Nella via non sono installate telecamere e dunque sarà arduo per i carabinieri, cui il Comune ha presentato denuncia, risalire ai responsabili. Le indagini sono comunque in corso. «Sono amareggiato. Non abbiamo più la tranquillità, se si arriva a rubare anche per così poco», è il commento del primo cittadino.

I casi precedenti