Si schianta con l’auto a Gorlago, muore un operaio di 47 anni

Si è schiantato a pochi metri da casa, in prossimità della zona del Crocione di Gorlago, nella notte tra mercoledì 15 e giovedì 16 gennaio, e a distanza di poche ore il suo cuore non ha retto. Aveva riportato traumi gravissimi all’addome Cesare Madaschi, operaio di 47 anni che abitava in paese. È deceduto nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio, intorno alle 11, all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato trasportato d’urgenza in seguito alle ferite provocate dall’impatto. La salma si trova ancora in ospedale ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Probabilmente nella giornata di venerdì 17 gennaio il corpo sarà restituito ai familiari. La data del funerale non è stata ancora fissata.

L’incidente in via Bolis

«Non sappiamo di preciso cosa abbia provocato l’incidente: non escludiamo che sia stato sorpreso da un colpo di sonno» L’incidente si è verificato intorno all’1,45 in via Bolis, la strada che collega il Crocione di Gorlago con via San Cassiano a Trescore. Madaschi stava ritornando a casa dopo aver trascorso una serata con gli amici. La strada è stretta e non molto illuminata, ma quella zona Cesare la conosceva molto bene perché si trova a poche decine di metri dalla sua abitazione, nella laterale via Fantoni. Mentre stava affrontando una curva a gomito al volante della sua Ford Puma, è uscito fuori strada finendo contro un muretto di cinta di una casa. «Non sappiamo di preciso cosa abbia provocato l’incidente – spiega la sorella Barbara –: non escludiamo che sia stato sorpreso da un colpo di sonno» . Sulle cause dell’incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Trescore che sono intervenuti l’altra notte. Sul posto i militari non hanno trovato segni di frenata.

L’allarme lanciato dai residenti dopo il boato

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, che hanno sentito il rumore fortissimo dell’auto contro il muretto. L’altra notte i genitori sono stati avvisati telefonicamente di quanto accaduto e si sono recati sul posto. L’ambulanza ha trasportato Cesare Madaschi in ospedale: «Le sue condizioni erano gravi fin dall’inizio – dice la sorella –: nell’incidente ha riportato traumi all’addome».

Il tragico epilogo