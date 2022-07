Urta in auto mamma e figlia poi se ne va: scatta l’indagine

Un’auto ha travolto una mamma che stava camminando sul ciglio della strada con la sua bambina di 7 anni, nel centro di Trescore, davanti al parco Le Stanze. È accaduto verso le 10,30 di lunedì, in via Roma. Per fortuna la bimba non è stata toccata, mentre la donna non si è fatta male e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Ma il conducente dell’auto in questione si è allontanato senza prestare soccorso, forse ignaro di aver urtato, pare, con lo specchietto del veicolo il braccio sinistro della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Trescore. Sono scattate le indagini e gli agenti stanno visionando le telecamere per rintracciare il conducente della macchina, una Toyota.