Gente e Paesi: una «finestra» sulla Bergamasca ogni venerdì

L’appuntamento settimanale con la trasmissione televisiva «Gente e Paesi» cambia, passando dal tradizionale mercoledì al venerdì per dare più visibilità agli eventi del fine settimana. Confermata la prima serata delle 21 per il format dai grandi ascolti proposto dall’’emittente televisiva regionale Bergamo Tv (canale 15 digitale terrestre - streaming www.bergamotv.it ).

Si parte dalla Val di Scalve

Il nuovo format partirà con due puntate speciali dedicate alla Valle di Scalve, in onda stasera e il 26 gennaio, per portare nelle case dei telespettatori le bellezze di un territorio composto da 4 comuni: Schilpario, Colere, Vilminore e Azzone. In ogni appuntamento Sergio Villa dialogherà con due rappresentanti delle istituzioni locali e commenterà le immagini di Roberto Persico e le interviste di Elisa Cucchi e Matteo De Sanctis. Nella puntata di stasera, ospiti in studio saranno il sindaco di Schilpario Marco Pizio , il primo cittadino di Colere e presidente della Comunità Montana di Scalve Gabriele Bettineschi e Giovanni Bettineschi di Scalve Mountain: i temi principali saranno neve e turismo. Le telecamere di Bergamo Tv sono state a Schilpario per la rievocazione storica degli antichi mestieri e il centro fondo Pista degli Abeti, e poi a Colere per le piste dei nuovi impianti del comprensorio sciistico. Si parlerà del parco minerario Bonicelli, della miniera Gaffione, del museo dell’illuminazione mineraria, del museo etnografico, di strutture ricettive di ebike ed eventi, del centro di sci nordico e pattinaggio su ghiaccio.