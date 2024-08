«Il lupo mi ha ucciso quattro capre: costretto a lasciare l’alpeggio»

L’incontro

Appena arrivato sul crinale di confine con la Valle Seriana l’incontro a sorpresa. « Mi sono trovato davanti un lupo - continua Valerio - e, sebbene avessi il motore acceso, non mi è sembrato molto impaurito perché, pur allontanandosi, si è fermato a qualche decina di metri di distanza osservandomi; dopo alcuni interminabili istanti si è inoltrato nella vegetazione a basso fusto sul versante che verso la zona di Lizzola. Ho poi cercato di radunare le mie capre e una volta ricondotte alla baita le ho contate e ne mancavano quattro. Sono quindi tornato in quota per cercarle e ne ho subito individuata una morta; ho continuato le ricerche fino al calare del buio ma delle altre tre nessuna traccia. Alle prime luci dell’alba vi sono tornato per recuperare almeno la carcassa di quella morta ma non ho più trovato nulla».

L’episodio ha destato in Valerio preoccupazioni e domande fino a fargli maturare la drastica decisione di abbandonare i pascoli alti. «È stata una scelta difficile perché l’erba è di buona qualità ma il timore di ulteriori predazioni ai danni dei miei animali mi ha convinto a riportarli nei prati ai margini del paese. Il disagio non sarà però solo loro ma anche mio perché dovrò scendere dall’alpeggio, dove continuerò ad aiutare il mio amico per la gestione delle vacche, sia al mattino sia nel tardo pomeriggio: in secondo luogo l’erba che stanno mangiando ora era quella destinata a fare il fieno per la stagione invernale e sarò quindi obbligato a comprarlo. Sono preoccupato per gli animali che resteranno in alpeggio, non tanto per le possibili predazioni quanto per l’eventualità, neppure tanto remota, che il lupo li possa spaventare facendoli scappare senza controllo su un terreno con canali e crepacci. Quando di notte senti i cani abbaiare, e lo fanno istintivamente anche per il passaggio degli ungulati selvatici, devi precipitarti subito all’esterno della baita con una torcia elettrica per verificare che non si tratti invece di qualche predatore».