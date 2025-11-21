Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle di Scalve
Venerdì 21 Novembre 2025

Lizzola scala 32 posizioni col sorteggio, ma non basta

LE NOVITÀ . Ripubblicata la graduatoria dell’assegnazione dei fondi. Il progetto con Colere ora può sperare. Gli interventi dei consiglieri regionali.

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gli impianti sciistici di Colere
Gli impianti sciistici di Colere

Le graduatorie ufficiali sono state pubblicate dal ministero del Turismo nella mattinata di giovedì, ma non rivelano sorprese: per il progetto del comprensorio Colere-Lizzola, al momento non arriva nessun finanziamento. Il progetto presentato dalla «Nuova Lizzola» – che porterebbe alla realizzazione di una cabinovia in sostituzione delle tre attuali seggiovie della stazione seriana – è tra i primi ammessi in graduatoria seppur non finanziati (e dunque spera di ricevere i 10 milioni richiesti grazie a un rifinanziamento del bando, in un futuro non troppo lontano), ma quello di «RsI» per Colere (la sostituzione della seggiovia Ferrantino) è invece escluso dalla graduatoria.

Ieri poi la graduatoria è stata ripubblicata dal Ministero in seguito al sorteggio dei progetti che hanno totalizzato 60 punti. Si trattava di numerosi enti richiedenti che andavano «riposizionati». E il sorteggio ha sorriso a Lizzola, che è passata dalla 63ª alla 31ª posizione. Il che non garantisce per ora l’assegnazione almeno parziale di uno stanziamento: in base ai primi calcoli, Lizzola sarebbe infatti la prima dei non classificati. Una posizione che comunque potrebbe aumentare la possibilità che Lizzola non si ritrovi con un pugno di mosche in mano. Anche perché la Legge di bilancio è ancora in piena fase di discussione.

Il progetto presentato dalla «Nuova Lizzola» – che porterebbe alla realizzazione di una cabinovia in sostituzione delle tre attuali seggiovie della stazione seriana – è tra i primi ammessi in graduatoria seppur non finanziati

Che questa - comunque finisca - non sia la pietra tombale del progetto lo hanno chiarito subito sia la società proponente sia gli amministratori locali coinvolti, ma la partita del finanziamento del progetto (che attende, secondo i piani di «RsI», 50 milioni di risorse pubbliche) si fa più complessa.

I consiglieri della Val Seriana

A ribadire il sostegno al progetto, ma al contempo alcune perplessità sulle vie per il finanziamento, sono i consiglieri regionali della Val Seriana, chiamati in causa direttamente nelle scorse ore. «Sono sempre stato favorevole al progetto e lo rimango - sottolinea Michele Schiavi (FdI) –. Lo ritengo un investimento importante per il territorio, in grado di generare posti di lavoro: lo sci rimane una forma di turismo indubbiamente più redditizia di altre».

Schiavi già un anno fa aveva presentato un ordine del giorno, in fase di approvazione del Bilancio regionale, per dare un sostegno politico all’iniziativa. «Lì la Direzione generale Montagna mi aveva chiesto di ritirarlo perché serviva prima un approfondimento tecnico. Probabilmente lo ripresenterò alla prossima occasione, per dare il sostegno politico a un progetto che ritengo strategico. Questo non esclude che ci siano aspetti economici e normativi che hanno il loro percorso, prevedono tempi e passaggi». Schiavi sottolinea anche che «servirebbe un tavolo di lavoro» e che «la Regione potrebbe essere disponibile a fare la sua parte, ma non nelle cifre complessive richieste dal progetto».

La questione delle risorse viene messa in luce anche da Roberto Anelli (Lega), che sottolinea come «ci sono due problemi fondamentali, sempre detti: la Regione non può dare soldi direttamente a dei privati, dovrebbe finanziare gli enti locali; ancora, la questione è che l’impegno economico richiesto è veramente importante: pensare che possano essere impegnate cifre come 30 o 40 milioni di euro in un’unica zona sarebbe davvero difficile». Anelli aggiunge comunque che «condivido la necessità di trovare soluzioni per far sì che le nostre vallate abbiano uno sviluppo per poter attrarre più turisti e visitatori».

Paolo Franco (FdI) dichiara che «ancora una volta la Regione nelle partite di rilancio del territorio non intende venire meno al proprio impegno. Anche personalmente, quando ero consigliere regionale, mi sono speso concretamente per il territorio di Val di Scalve e Val Seriana. Anche questa volta, davanti a proposte concrete e pragmatiche, Regione Lombardia non farà mancare il proprio supporto».
Dai banchi della minoranza, Jacopo Scandella (Pd) sottolinea che «di comprensorio in Regione non si è ancora discusso, ma Lizzola senza una nuova seggiovia non può andare avanti. Se il governo dimentica del tutto Bergamo, sarà necessario intervenire»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Colere
Economia, affari e finanza
Finanza (generico)
Turismo, Tempo libero
Politica
politica interna
Sport
Sci alpino
Michele Schiavi
Roberto Anelli
Paolo Franco
Jacopo Scandella
Rsi
regione lombardia
FdI
Lega
Ministero del Turismo
Nuova Lizzola