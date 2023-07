Cepino piange Marco Angiolini, morto nel tragico incidente di Brumano: lunedì l’addio

Commozione a Brumano e Sant’Omobono per la drammatica scomparsa di Marco Angiolini 59 anni in un incidente stradale. La salma del pensionato è stata recuperata venerdì notte e poi composta nella chiesina di Cepino (frazione Sant’Omobono Terme) che si trova a lato della chiesa parrocchiale. Il funerale si svolgerà lunedì 31 luglio nella parrocchiale di Cepino, con inizio alle 14,30. L’uomo ha perso la vita venerdì pomeriggio a Brumano, a causa di un incidente stradale, mentre percorreva una strada sterrata alla guida della suo fuoristrada Daihatsu Terios per raggiungere la sua baita situata nella frazione Orso: per cause ancora da accertare il suo veicolo è caduto in un dirupo profondo circa un trentina di metri.

Il corpo, oramai senza vita, del pensionato è stato rinvenuto a notte alle 19,20 e recuperato a notte fonda, poco prima di mezzanotte. Sul posto hanno operato il Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica del Cnsas, i Vigili del fuoco di Zogno, la squadra Saf del comando di Bergamo e i carabinieri di Sant’Omobono Terme, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente.

«Conosceva bene quella strada»

«Marco conosceva bene la strada sterrata che conduce la sua baita, situata nella frazione Orso – evidenzia il sindaco di Brumano Luciano Manzoni –. È possibile che durante il tragitto sia stato colpito da un malore che gli ha fatto perdere il controllo della sua jeep e precipitare nella scarpata». «I suoi genitori erano originari di Brumano – continua Manzoni – e nel nostro paese è conosciuto, lui si fermava di frequente al cimitero di Brumano dove sono sepolti i suoi genitori».

Lascia la moglie e due figli

Angiolini era in pensione da pochi anni, dopo aver lavorato come operaio in imprese edili stradali. Amava camminare e proprio giovedì era tornato a Cepino dopo aver fatto con la moglie il cammino di Santiago di Compostela e venerdì pomneriggio è salito a Brumano per raggiungere la sua baita, dove però non è mai arrivato.