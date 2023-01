Fuori pericolo il ragazzo investito: il video di incoraggiamento dagli amici

È fuori pericolo il quattordicenne di Locatello investito da un camion lunedì 23 gennaio alle 7,30 in Porta Nuova mentre andava a scuola. Dopo essere stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico per le numerose fratture riportate a costole, bacino e femori, oltre al trauma cranico, è ricoverato nel reparto di Terapia intensiva pediatrica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata. Accanto a lui ci sono i familiari e tutto l’affetto dei compagni di scuola che, non potendo andare a trovarlo, si stanno organizzando per comunicargli la loro vicinanza in altri modi.