Cronaca / Valle Imagna
Domenica 17 Agosto 2025
Perde il controllo della moto, poi cade in un dirupo: ferito 19enne
L’INCIDENTE. E’ stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» il 19enne che domenica pomeriggio 17 agosto è rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto a Costa Valle Imagna. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi.
Costa Imagna
L’incidente è avvenuto verso le 15, quando il giovane in sella alla sua motocicletta stava percorrendo la strada provinciale che dal Pertus va verso Costa Valle Imagna: il 19enne ha perso il controllo della moto ed è caduto in un dirupo alto 10 metri.
La sua due ruote ha urtato un’auto che viaggiava sulla corsia opposta. Immediati i soccorsi con l’elisoccorso decollato da Milano, l’ambulanza Cri di Sant’Omobono, i vigili del fuoco di Zogno e il Saf di Bergamo.
Il giovane in ospedale: non è grave
Il personale di emergenza ha prestato le prime cure al ferito fortunatamente non in gravi condizioni: è stato trasportato all’ospedale «Papa Giovanni XXIII» dove è stato curato.
