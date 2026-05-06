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Cronaca / Valle Imagna Mercoledì 06 Maggio 2026
in aggiornamento

Profanazione del cadavere di Pamela Genini, l’ex fidanzato Dolci dai carabinieri

IL CASO. Il fidanzato si è presentato alla caserma dei carabinieri di via delle Valli nella mattinata di mercoledì 6 maggio.

Profanazione del cadavere di Pamela Genini, l’ex fidanzato Dolci dai carabinieri
La caserma del comando provinciale dei carabinieri di via delle Valli a bergamo, dove l’ex fidanzato Francesco Dolci si è recato nella mattinata di mercoledì 6 maggio.

Bergamo

L’ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci , si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è giunto anche il suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi.

I carabinieri stanno indagando (anche lanciando un appello ai cittadini) sulla profanazione al cimitero di Strozza della tomba della giovane uccisa, il cadavere è stato decapitato e la testa portata via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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