Profanazione del cadavere di Pamela Genini, l’ex fidanzato Dolci dai carabinieri
IL CASO. Il fidanzato si è presentato alla caserma dei carabinieri di via delle Valli nella mattinata di mercoledì 6 maggio.
Bergamo
L’ex fidanzato di Pamela Gemini, Francesco Dolci , si è presentato al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo, dove poco dopo è giunto anche il suo legale, l’avvocato Eleonora Prandi.
I carabinieri stanno indagando (anche lanciando un appello ai cittadini) sulla profanazione al cimitero di Strozza della tomba della giovane uccisa, il cadavere è stato decapitato e la testa portata via.
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