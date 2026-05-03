Profanazione del feretro di Pamela, dopo l’appello arrivate le prime e-mail

«Si confida in una attiva partecipazione e nel senso civico della collettività, nella consapevolezza che anche un contributo apparentemente marginale potrebbe risultare utile e decisivo». Si chiude così l’appello che i carabinieri del comando provinciale di Bergamo hanno rivolto la mattina del 1° maggio a chiunque sia in possesso di fotografie o filmati che riguardano il loculo di Pamela Genini al cimitero di Strozza, nell’arco temporale che va dal 24 ottobre scorso – data della tumulazione della giovane uccisa a Milano il 14 ottobre dal compagno Gianluca Soncin – fino al 23 marzo, ovvero quando venne scoperto che la tomba era stata aperta da qualcuno che, tuttora ignoto, ha portato via la testa della modella bergamasca di 29 anni.

Arrivate le prime mail

E nelle prime 24 ore qualcuno si è già fatto avanti, come trapela dalle indagini, per la verità

Il feretro di Pamela Genini, al termine dei funerali

(Foto di MICHELE MARAVIGLIA) serratissime, inviando un paio di messaggi di posta elettronica il cui contenuto resta, per ovvie ragioni, riservato. Per questa richiesta di aiuto i carabinieri che stanno cercando di capire chi abbia messo in atto il gesto sacrilego hanno anche attivato un’apposita casella di posta elettronica – [email protected] – dedicata esclusivamente a raccogliere questo genere di materiale. L’Arma precisa che l’invio di foto o video del loculo deve essere accompagnato dalla data in cui sono stati realizzati, dai dati anagrafici del mittente, da un recapito telefonico per essere ricontattati in caso di necessità, «assicurando la massima riservatezza», precisano dal comando provinciale.

Proseguono gli interrogatori

Comando dove sabato sono proseguiti gli interrogatori per la raccolta delle cosiddette «Sit», acronimo di «Sommarie informazioni testimoniali»: sono stati sentiti alcuni conoscenti di Pamela. L’obiettivo è capire chi avesse qualche genere di interesse nel far sparire la testa della giovane, profanandone la tomba. Negli ultimi giorni si è parlato di qualcuno con una vera ossessione per la ventinovenne, anche se l’operazione di apertura del feretro – scoperta soltanto per via di alcune anomalie sulla lapide del loculo, notate dagli operai del cimitero di Strozza durante le operazioni di spostamento della bara nella tomba di famiglia – sono state pianificate nei dettagli ed eseguite con cura, attraverso tagli precisi alla parte interna in zinco e poi con la chiusura del coperchio in legno utilizzando il mastice. Profanazione che, secondo l’autopsia eseguita sui resti di Pamela, sarebbe avvenuta all’inizio di novembre , dunque nei giorni immediatamente successivi al funerale e alla tumulazione.