Profanazione della tomba di Pamela Genini: Dolci si presenta in Procura

Francesco Dolci si è presentato spontaneamente in Procura nella mattinata di lunedì 27 aprile, chiedendo di essere ascoltato dal pubblico ministero titolare dell’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini . L’iniziativa dell’imprenditore edile di Sant’Omobono, ex fidanzato della giovane, si inserisce in un quadro investigativo ancora aperto e, al momento, privo di indagati.

La tomba di famiglia di Pamela Genini Le indagini, coordinate dal pm Giancarlo Mancusi, sono in corso dal 23 marzo, quando durante il trasferimento del feretro nella cappella di famiglia si è scoperto che dal corpo della 29enne, uccisa a Milano il 14 ottobre scorso, mancava la testa. Il fascicolo aperto ipotizza i reati di vilipendio e sottrazione di cadavere.

Il mazzo di fiori e il silicone

Negli ultimi mesi attorno al caso si sono accumulati elementi e circostanze ancora da chiarire. Tra questi, il ritrovamento di un mazzo di fiori all’interno del loculo , sopra la bara. Secondo il necroforo comunale, al momento della tumulazione – avvenuta il 24 ottobre – il bouquet non era presente. I fiori, rinsecchiti e legati con un nastro, sarebbero compatibili con essenze che fioriscono proprio in quel periodo, suggerendo che qualcuno possa aver avuto accesso al feretro a breve distanza dalla sepoltura.

Un dettaglio che, insieme al silicone utilizzato per richiudere il feretro dopo la profanazione, è stato interpretato come possibile segnale di un gesto non improvvisato. Resta invece senza conferme ufficiali la presenza di una sagoma ripresa di notte dalle telecamere comunali: i sistemi di videosorveglianza cancellano automaticamente le immagini dopo sette giorni, anche se non è escluso che gli investigatori siano riusciti a recuperare dati oltre quel limite.

Il capello biondo in casa