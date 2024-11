Ragazzi On the Road cerca ragazzi ad Almenno San Salvatore

«Vivere la realtà accanto a polizia locale, forze dell’ordine e soccorritori può salvare vite umane». Lo testimonia l’esperienza dell’associazione Ragazzi On the Road che promuove, insieme ai Comuni bergamaschi, settimane di attività di prevenzione sulle strade: coinvolti ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni nei panni della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine e dei Soccorritori. «Un segnale concreto e tangibile di sensibilizzazione delle coscienze dei giovanissimi dopo i tanti tragici fatti che continuano a verificarsi sulle strade» dichiara Alessandro Invernici, giornalista e ideatore del progetto, unico in Italia, che a distanza di oltre 15 anni di attività “rivoluziona” il modo di educare alla strada e alla legalità.

Il progetto anche ad Almenno San Salvatore

La locandina di Ragazzi On the Road

Una consapevolezza che l’associazione mira a mettere a fattore comune e che nella prossima settimana torna in Bergamasca. In particolare l’associazione sta cercando ad Almenno San Salvatore ragazzi e ragazze residenti nel paese per vivere questa esperienza nei giorni compresi tra l’11 e il 17 novembre. «Un modo concreto per consentire ai giovanissimi di diventare più consci dei pericoli che si corrono sulla strada e non solo».