Casnigo, accoltellata nel bosco: l’ex fidanzato non risponde alle domande del gip

Davanti al gip Stefano Storto si è avvalso della facoltà di non rispondere, il romeno 36enne in carcere con l’accusa del tentato omicidio dell’ex fidanzata . L’uomo, assistito dall’avvocato Cristiana Tagliarini, è finito in manette domenica 12 maggio.

Secondo la prima ricostruzione, i due ex conviventi si erano recati insieme in una zona boscosa di Casnigo. Forse al seguito di una lite, l’uomo avrebbe accoltellato la giovane ex compagna (è stata lei stessa a chiamare i soccorsi) che si trova ancora ricoverata in gravissime condizioni.