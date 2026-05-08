È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti

È un pensionato di 75 anni di Villa di Serio, il ciclista finora anonimo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza che, giovedì intorno alle 6 del mattino, è passato in bici sul Sentierone a Bergam o e vedendo la vetrina della boutique di Tiziana Fausti infranta per il furto con auto ariete messo a segno qualche minuto prima, si è fermato ha preso qualcosa per poi risalire in bici e dileguarsi.

Poiché dalle immagini delle telecamere non erano riusciti a identificare il soggetto, gli agenti della squadra mobile venerdì 8 maggio si sono appostati nei pressi del porticato del Sentierone alla stessa ora della spaccata del giorno prima, presumendo che l’uomo abitualmente passasse da quella strada. Così è stato. Individuato e fermato, si tratta di un pensionato di 75 anni di Villa di Serio.

Bergamo, spaccata al negozio «Tiziana Fausti», rubate decine di borse di noti brand della moda. Video di MASSIMO SONZOGNI

L’ipotesi degli agenti è stata confermata dopo la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del pensionato sono stati trovati gli oggetti rubati, una borsa Aesther Ekme e dei sandali di Gianvito Rossi, di un valore ancora non stimato.

I due ladri prendono le misure allargando le braccia Uno dei due arriva con l’auto e a marcia indietro si accinge a infrangere la vetrina Vetrina infranta e ladri in azione