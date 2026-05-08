Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Venerdì 08 Maggio 2026

È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti

L’INDAGINE. L’uomo, incensurato, era stato ripreso dopo la spaccata fermarsi, prendere qualcosa dalla vetrina del negozio appena svaligiato e poi dileguarsi a bordo della sua bicicletta. Gli agenti della polizia lo hanno individuato e identificato appostandosi oggi alla stessa ora nello stesso luogo.

È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti

Bergamo

È un pensionato di 75 anni di Villa di Serio, il ciclista finora anonimo, ripreso dalle telecamere di sorveglianza che, giovedì intorno alle 6 del mattino, è passato in bici sul Sentierone a Bergam o e vedendo la vetrina della boutique di Tiziana Fausti infranta per il furto con auto ariete messo a segno qualche minuto prima, si è fermato ha preso qualcosa per poi risalire in bici e dileguarsi.

Poiché dalle immagini delle telecamere non erano riusciti a identificare il soggetto, gli agenti della squadra mobile venerdì 8 maggio si sono appostati nei pressi del porticato del Sentierone alla stessa ora della spaccata del giorno prima, presumendo che l’uomo abitualmente passasse da quella strada. Così è stato. Individuato e fermato, si tratta di un pensionato di 75 anni di Villa di Serio.

Bergamo, spaccata al negozio «Tiziana Fausti», rubate decine di borse di noti brand della moda. Video di MASSIMO SONZOGNI

L’ipotesi degli agenti è stata confermata dopo la perquisizione domiciliare. Nell’abitazione del pensionato sono stati trovati gli oggetti rubati, una borsa Aesther Ekme e dei sandali di Gianvito Rossi, di un valore ancora non stimato.

È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti
I due ladri prendono le misure allargando le braccia
È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti
Uno dei due arriva con l’auto e a marcia indietro si accinge a infrangere la vetrina
È un’insospettabile pensionato 75enne il passante in bici che ha rubato una borsa dalla vetrina infranta di Tiziana Fausti
Vetrina infranta e ladri in azione

L’uomo ha ammesso di essersi impossessato degli oggetti, ma non ha dato spiegazione del motivo del gesto. Il 75enne ha spiegato, invece, perché stava passando in pieno centro a Bergamo all’alba: non riuscendo a dormire e svegliandosi presto, ogni mattina inforca la bicicletta e va a farsi un giro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Villa di Serio
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Tempo libero
Vita quotidiana
Sociale
Gente, Persone
Tiziana Fausti