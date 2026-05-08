Spaccata da Tiziana Fausti, bottino da 300 mila euro. Un passante ripreso mentre ruba una borsa

L’auto usata nella spaccata è risultata rubata

(Foto di Colleoni)

Le telecamere hanno ricostruito il colpo: l’auto compare poco prima delle 5.20, quando il cuore di Bergamo è ancora deserto. Imbocca il Sentierone da viale Roma e si ferma al di qua del porticato. Tra le colonne c’è lo spazio sufficiente per transitare; i malviventi hanno invece il dubbio sulla larghezza dell’ultima vetrina a sinistra, quella confinante con la tabaccheria. Era una porta-finestra di un locale annesso in un secondo tempo alla boutique e dunque, spiega l’entourage, non è stato possibile applicare la sbarra anti-spaccata di cui sono dotate tutte le altre vetrate. Così, i due - incappucciati, ma non mascherati, vestiti allo stesso modo con giubbotti scuri e jeans – scendono dall’auto per un fugace sopralluogo. Stabilito a suon di avambracci che le misure consentono il passaggio della Fiat 500 (risultata rubata) anche tra gli stipiti della vetrina, l’autista risale e si avvia in retromarcia. Non è lanciato a tutta velocità. Infatti, non è un crash. Con la parte posteriore della vettura viene esercitata pressione sulla vetrata in modo che si crei un varco laterale, che viene poi allargato con la forza delle braccia. È sufficiente ai due per entrare nella boutique. I ladri a questo punto sono velocissimi. Sanno già su che cosa puntare: le borse esposte su uno scaffale e le altre distribuite negli spazi al pian terreno, due delle quali strappate a manichini che verranno ritrovati a terra. Due, tre viaggi a testa e il baule della Fiat 500 è carico più di 50 borse di Prada, Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Yves Saint Laurent e altri marchi del lusso.