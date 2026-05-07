Sicurezza a Bergamo, la sindaca Carnevali scrive al ministro Piantedosi: «Servono più agenti»

Carnevali sottolinea il «costante impegno» di Prefettura, Questura, forze dell’ordine e Polizia Locale nel presidio del territorio, ma ritiene necessario un rafforzamento degli organici. «L’attuale configurazione del capoluogo richiede una riflessione che superi i meri parametri demografici», spiega la prima cittadina, evidenziando il ruolo sempre più centrale di Bergamo come polo economico, culturale, universitario, sportivo e turistico, anche grazie alla presenza dell’aeroporto di Orio al Serio.

«L’attuale configurazione del capoluogo richiede oggi una riflessione che superi i meri parametri demografici. Bergamo è un polo di straordinaria attrattività economica, universitaria (l’Università degli Studi di Bergamo conta più di 20mila studenti e studentesse) e turistica, reso ancor più nevralgico dalla presenza dell’Aeroporto internazionale “Il Caravaggio” (Milano-Orio al Serio), che con circa 17 milioni di passeggeri annui si conferma il terzo scalo italiano» si legge nella nota.

La sindaca richiama inoltre la necessità di affrontare fenomeni sociali complessi , gestiti anche con il supporto del Terzo Settore, ampliando accoglienza e presa in carico delle situazioni di marginalità e fragilità.

«La sicurezza urbana si costruisce attraverso una presenza costante dello Stato, il coordinamento tra le istituzioni e la capacità di accompagnare la crescita e la coesione sociale di una città come Bergamo», conclude Carnevali, ribadendo la piena disponibilità dell’amministrazione comunale a collaborare con Ministero, Prefettura e Questura. «Appare pertanto improcrastinabile un rafforzamento strutturale della pianta organica, con particolare riferimento alla Polizia di Stato, per garantire un presidio del territorio allineato alle reali esigenze e al rilievo della nostra città».