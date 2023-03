Giovani alpini per una settimana, iscrizioni al via

Vuoi vivere un’esperienza formativa dal 2 al 9 luglio a contatto con la natura ai piedi del Cimon della Bagozza in Val di Scalve a Schilpario? Sabato 6 e domenica 7 maggio si potrà avere un assaggio di cosa si prova a vivere in tenda, nella splendida cornice del parco Serraglio a Carvico. È l’avviso che il gruppo alpini di Carvico ha riservato alle ragazze e ai ragazzi della quinta elementare e delle medie (numero chiuso a 40 partecipanti) per partecipare al progetto «I giovani e la montagna». Venerdì 31 marzo alle 20,30, nella sede degli alpini in via Predazzi a Carvico, ci sarà un incontro in cui i genitori interessati potranno avere le informazioni necessarie.