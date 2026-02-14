Burger button
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 14 Febbraio 2026

Investita da un bus di linea a Clusone, resta grave la ciclista di 39 anni

L’INCIDENTE. L’impatto in via Dante. La donna, urtata mentre era in sella, è stata trascinata per diversi metri. Trasportata in codice rosso a Bergamo: resta grave con un critico trauma cranico e fratture multiple.

Antonella Savoldelli
Antonella Savoldelli

L’elisoccorso atterrato nell’area verde in corrispondenza della rotatoria del monte Polenta
L’elisoccorso atterrato nell’area verde in corrispondenza della rotatoria del monte Polenta
(Foto di fronzi)

Clusone

È in prognosi riservata e resta grave la ciclista che venerdì pomeriggio 13 febbraio, in via Dante Alighieri a Clusone, è stata agganciata e trascinata per diversi metri da un pullman di linea che dal viale Gusmini stava svoltando per dirigersi in stazione. La donna, 39 anni di Cerete, è stata elitrasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso.

L’incidente è avvenuto verso le 14,50, all’inizio della via. Secondo le prime ricostruzioni la donna si trovava in bicicletta quando è stata agganciata da un pullman che viaggiava in direzione Rovetta e stava svoltando in via Dante per raggiungere la stazione delle autolinee. La donna, che inizialmente non era stato possibile identificare perché sprovvista di documenti, pare procedesse nella stessa direzione.

Trascinata per diversi metri

Rimasta incastrata sotto il mezzo con la sua bicicletta, è stata trascinata per diversi metri dal pullman fino a dopo l’ingresso dell’oratorio e del parcheggio della vicina Comunità montana, riportando ferite e un trauma cranico. L’autista, un 60enne di Sovere, è stato sottoposto ai test per alcol e stupefacenti, risultati entrambi negativi. Secondo una prima ricostruizione l’uomo non si sarebbe accorto della presenza della donna che forse si trovava in un angolo cieco del mezzo.

Un automobilista di passaggio riferisce di aver notato una persona sbracciarsi per avvisare l’autista di fermarsi

Non è chiaro se l’uomo si sia poi fermato perché accortosi di qualcosa o sia stato avvisato dalle persone presenti lungo la via, un punto molto frequentato per la vicinanza con l’oratorio, la Comunità montana e più avanti le Poste. Un automobilista di passaggio riferisce di aver notato una persona sbracciarsi per avvisare l’autista di fermarsi. Una volta fermato il mezzo, i primi soccorsi sono stati prestati da una dottoressa di base che ha assistito all’incidente. Immediata l’allerta al 112 Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza: sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Blu di Gromo con l’ambulanza, l’automedica da Bergamo e l’elicottero decollato sempre da Bergamo che è atterrato nei pressi della rotonda vicino al nuovo parco del Castello e ha scaricato l’équipe medica che poi ha raggiunto via Dante. Delicato il recupero della ciclista che si trovava sotto il mezzo.

Resta grave con un trauma cranico

La donna è stata stabilizzata e poi trasportata in elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. I medici si sono riservati la prognosi, la 39enne presenta un grave trauma cranico e fratture multiple e sabato 14 febbraio resta in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente, mentre gli agenti della Polizia locale di Clusone hanno regolamentato il traffico. La via è rimasta chiusa per alcune ore per consentire i soccorsi e poi i rilievi.

