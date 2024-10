La tragedia di Gazzaniga, assolti i vertici della Sab

L’assoluzione è stata pronunciata giovedì 3 ottobre dal giudice Patrizia Ingrascì con la formula «per non aver commesso il fatto». Dunque, nessuna corresponsabilità da parte di Angelo Costa (all’epoca presidente del Cda e legale rappresentante di Sab), Massimo Gandini (datore di lavoro pro tempore) e Moraldo Bossini (responsabile del servizio di prevenzione e protezione di Sab).

Si dovranno attendere le motivazioni della decisione per capire se la cooperazione in questo tragico episodio non è mai esistita e le negligenze sono dunque da addebitare esclusivamente alla condotta – ritenuta «abnorme» - dell’autista del bus, Aliou Gningue, già condannato in abbreviato, o se la corresponsabilità resta ipotizzabile nei confronti di soggetti usciti o mai entrati nel processo.

L’incidente il 28 settembre 2018 costò la vita a Luigi Zanoletti, 14 anni, di Ardesio. Rimasero feriti in modo grave altri due studenti, Paolo Marzupio e Simone Bigoni

La pena ridotta dalla Corte d’appello

Perché la Corte d’appello di Brescia, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Michelle Vavassori, aveva ridotto la pena a Gningue (dai 5 anni rimediati in primo grado ai 2 anni, 10 mesi e 20 giorni) proprio perché l’attenuante del concorso è stata riconosciuta. L’incidente, scrivono i giudici di appello, si è verificato anche per una serie di violazioni come la carenza nelle indicazioni dell’utilizzo del percorso pedonale, l’assenza di specifica segnaletica e di un moviere nelle ore di punta, che non possono essere ricondotte all’autista.