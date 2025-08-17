Lite tra ragazzini a colpi di machete a Castione: denunciato un minorenne

Una lite tra giovanissimi ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella notte tra giovedì e venerdì nel centro storico di Dorga, frazione di Castione della Presolana, dove due milanesi in villeggiatura sono presto passati dalle parole alle armi, tanto che uno di loro ha sfoderato un machete, con cui ha ferito l’altro.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2 della notte di Ferragosto in via Fantoni, la strada su cui si affacciano il cinema, la piazza della chiesa, alcuni locali e negozi. Complice il periodo di vacanza e le temperature piacevoli, c’erano ancora diverse persone lungo la strada, che hanno assistito alla lite, sfociata in un’aggressione a colpi d’arma da taglio e hanno allertato il 112, numero unico delle emergenze.

L’intervento di carabinieri e soccorritori

In centro a Dorga si sono precipitati i carabinieri della Compagnia di Clusone, un’ambulanza del Corpo volontari Presolana e un’auto medica. I soccorritori hanno medicato sul posto il neomaggiorenne ferito, per fortuna non in condizioni gravi, che poi è stato trasferito in ospedale a Piario per gli accertamenti del caso. I militari, invece, si sono occupati di raccogliere le testimonianze dei presenti per risalire al giovane con il machete.

Indagini lampo, fondamentali le telecamere

Le indagini lampo dell’Arma hanno permesso di identificare e rintracciare, nel giro di ventiquattro ore, il minorenne che ha colpito il 18enne, ferendolo con la lama. Si tratta di due giovanissimi residenti nel Milanese, ma in villeggiatura a Castione della Presolana per il periodo vacanziero di Ferragosto. Fondamentali le riprese delle telecamere presenti lungo via Fantoni e le testimonianze di alcuni passanti che avevano assistito alla scena.

Denunciato l’aggressore minorenne

L’aggressore è stato denunciato per lesioni e porto abusivo d’armi e il machete è stato recuperato posto sotto sequestro. Gli accertamenti dei carabinieri proseguono, ma a provocare l’aggressione – che si tratterebbe di un caso isolato – sarebbe stata una lite per futili motivi.

L’attenzione resta alta

L’episodio di Ferragosto ha fatto alzare l’attenzione sul tema della sicurezza: via Fantoni è da sempre un punto di riferimento per i giovani in orario serale e nel periodo estivo le presenze a Castione si moltiplicano, tanto che il paese, che non raggiunge i 4mila residenti, arriva a ospitare anche 30mila persone tra turisti, visitatori e villeggianti che possiedono seconde case.

«Quello che è successo è gravissimo», è il commento di Nicola Ferrari, consigliere comunale di minoranza a Castione della Presolana, che ha sollecitato sia la Prefettura di Bergamo che l’amministrazione comunale a mettere in campo «azioni immediate».