Maltempo a Ponte Nossa: «Subito al lavoro per il tetto della scuola»

«A girare per il paese venerdì sera, con diverse coperture volate sulle strade, ho temuto ci fossero state vittime. Per fortuna non è accaduto e questo è l’importante. Ora è il momento di rimboccarci le maniche per ripristinare in primis il tetto delle scuole medie: abbiamo due mesi di tempo e l’obiettivo è di arrivare a inizio settembre con la copertura nuova e la scuola aperta».

Il sindaco di Ponte Nossa Stefano Mazzoleni fa il punto all’indomani della bomba d’acqua che venerdì sera si è abbattuta sulla Bergamasca: il paese della Valle Seriana è quello che ha registrato più danni. Nessuno è però rimasto senza casa né ci sono stati feriti. «L’edificio delle scuole medie era stato ristrutturato nel 2017 con una spesa di settecentomila euro – prosegue il primo cittadino –, ma la copertura risale a 17 anni fa e non era stata coinvolta nel restauro più recente. Abbiamo la responsabilità di riaprire per il nuovo anno scolastico per i 130 studenti che la frequentano e che vengono qui anche da Parre e Premolo. Ce la faremo: abbiamo tutta l’estate per lavorare. I danni sono ingenti: come Comune stimiamo alcune centinaia di migliaia di euro per le Medie e la Casa Romelli Gervasoni, acquisita nel 2011. Dieci anni fa il tetto in coppi, ritenuto pesante, era stato sostituito, d’accordo con la Sovrintendenza, con una copertura più leggera. Che si è staccata ed è volata sulle strade attorno». Analoga sorte per una casa privata in via Roma.

Tempestivo l’intervento dei soccorsi, a partire dai vigili del fuoco di Gazzaniga e Lovere, la Protezione civile, i carabinieri in congedo, il luogotenente Angelo Musselli, la dirigente delle Medie Veronica Facchi e il parroco, don Alessandro Angioletti: tutti sono scesi in strada per dare una mano e già ieri le strade erano state liberate. Il Comune ha incaricato tre aziende per gli interventi più imminenti: la «Tekn&co Srl» di San Lorenzo di Rovetta con l’ingegner Giuliano Visinoni, l’impresa Legrenzi di Clusone e la «2S Coperture» di Ponte Nossa.

Le altre località colpite

Ma Ponte Nossa non è stato l’unico paese colpito dal maltempo. Ieri interventi di messa in sicurezza dei vigili del fuoco, della protezione civile e delle polizie locali hanno interessato anche altre località. A Vertova si sono conclusi gli interventi di rimozione dalle strade dei tetti caduti venerdì sera. Ad Albino un albero è caduto sull’edificio che ospita le Poste e un altro, pericolante, è stato rimosso da via Perola, dove rischiava di cadere sulla carreggiata. A Clusone sono stati rimossi alcuni alberi dalla strada che porta a San Rocco, a Gazzaniga sono state rimosse le lastre della copertura di una casa caduta in via Santa Lucia, a Vigolo una pianta che ostruiva la carreggiata.