Cronaca / Valle Seriana
Sabato 04 Ottobre 2025

Nel gotha della cucina ci sono anche quattro chef bergamaschi

LA CLASSIFICA. Tra i selezionati, i professionisti di Oltressenda Alta, Sorisole, Clusone e Lovere.

Paolo Confalonieri
Paolo Confalonieri
I «The Best Chef Awards 2025»
I «The Best Chef Awards 2025»

Fa un certo effetto scorgere nella classifica di «The Best Chef 2025», la manifestazione che a Milano ha incoronato per la seconda volta il danese Rasmus Munk miglior cuoco al mondo, i nomi Oltressenda Alta, Sorisole, Clusone e Lovere. Sì, perché tra i selezionati tra le centinaia di partecipanti ci sono anche i bergamaschi Michele Lazzarini, ai fornelli di «Contrada Bricconi», Alex Manzoni dell’«Osteria degli Assonica», Mattia Pecis di «Cracco Portofino» e Riccardo Camanini di «Lido 84».

Per «numero di coltelli»

Ma andiamo con ordine, o meglio, per numero di coltelli. La classifica assegna infatti fino a tre lame, i «The Best», ai professionisti con almeno l’80% del punteggio massimo. Sono in tutto 126 e tra questi spiccano appunto Michele Lazzarini e Riccardo Camanini. La gioia è esplosa nell’azienda agricola con ristorazione di Oltressenda Alta, già Stella Michelin. «Ne siamo particolarmente fieri – dicono il fondatore Giacomo Perletti e gli altri del team –. Stupiti di volta in volta come il nostro progetto, sapientemente valorizzato dalla professionalità di Michele, sia sempre più riconosciuto». Una soddisfazione non da poco per lo chef di Gandellino, classe 1991, che vede il suo nome nella stessa classifica di Norbert Niederkofler dell’«Atelier Moessmer» di Brunico (Bolzano) di cui è stato pupillo.

Michele Lazzarini
Michele Lazzarini
Riccardo Camanini
Riccardo Camanini

«Riflette il lavoro di squadra»

Tre coltelli, come detto, anche per Riccardo Camanini, classe 1973, che da Lovere ha preso il largo per cucinare esperienza in giro per il mondo e trovare il suo approdo sicuro, insieme al fratello Giancarlo, a di Gardone Riviera (Brescia). Anche lui non nuovo a segnalazioni al top: è di giugno la nomina come 16 miglior ristorante al mondo. «Ancora una volta premiato con i prestigiosi tre coltelli – è il commento –, un traguardo che riflette anche lo spirito del lavoro di squadra e il calore di tutti coloro che vengono a trovarci».

Alex Manzoni e Mattia Pecis

Tra quanti si fregiano di un coltello a «The Best Chef Awards 2025», categoria con 421 selezionati, c’è Alex Manzoni, portabandiera dell’«Osteria degli Assonica» di Sorisole, aperta con il fratello Vittorio e già dal 2021 Stella Michelin per la cucina di grande qualità. Mattia Pecis, del 1996, ha visto realizzarsi il grande sogno di diventare cuoco iniziato all’Abf Clusone. È considerato tra i professionisti emergenti e in molti guardano con interesse a ciò che avviene nella sua cucina.

