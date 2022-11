Preso a calci e pugni a Clusone. Un collega: «Così ho salvato l’autista aggredito»

Un’aggressione selvaggia, a calci e a pugni fuori dal suo autobus, ha lasciato a terra un autista della Sab Arriva, sanguinante e con fratture e costole incrinate. Non fosse stato per un suo collega, intervenuto con tempismo e coraggio per metterlo in salvo su un altro autobus, forse la violenta rapina di lunedì sera alla stazione autolineee di Clusone sarebbe finita ancora peggio.