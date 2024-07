«Ragazzi on the road», serata di controlli con le polizie locali

La Valle Seriana scommette sui giovani per la sicurezza stradale. Per una notte, giovedì scorso, i giovani partecipanti dell’edizione estiva del format educativo «On the road» hanno affiancato le pattuglie della polizia locale di Clusone, Rovetta e dell’Unione dei Comuni della Presolana, controllando le strade della Valle Seriana. Il progetto, sostenuto dalla Comunità montana Valle Seriana e ideato nel 2007 da Alessandro Invernici , giornalista e vice presidente dell’associazione «Ragazzi on the road» (presieduta da Egidio Provenzi) e Giuseppe Fuschino, promuove la sicurezza stradale e la legalità tra i giovani direttamente sul campo.

La settimana «On the road» in Valle Seriana che vede la collaborazione dei Comuni e Comandi di polizia locale di Albino, Clusone, Gandino, Rovetta con la partecipazione del Comune di Vilminore e del Comando della Comunità montana di Scalve, si concluderà oggi dopo l’affiancamento dei giovani protagonisti alla squadra antincendio di Rovetta e i vigili del fuoco del distaccamento permanente di Clusone. Aperte le candidature (www.ragazziontheroad.it) per la prossima edizione, la terza in versione invernale, che si svolgerà a dicembre, per tutti i giovani over 16 residenti in Valle Seriana.