Cronaca / Valle Seriana
Sabato 16 Agosto 2025

Riaperta la galleria Montenegrone dopo l’incidente

L’INCIDENTE. Tre i feriti coinvolti, fortunatamente non sono in condizioni gravi. La galleria è stata chiusa per permettere i soccorsi, i rilievi e la rimozione dei mezzi danneggiati. Riaperta alle 11.45.

Redazione Web
Redazione Web

Chiusa la galleria Montenegrone
Chiusa la galleria Montenegrone
(Foto di Colleoni)

Villa di Serio

Chiusa fino alle 11.45 la Galleria Montenegrone nella mattinata di sabato 16 agosto per un incidente. Alle 9.15 due auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia si sono scontrate all’interno della galleria, nel territorio di villa di Serio: tre le persone coinvolte tra cui un uomo di 72 anni di Nembro e due giovani, uno di 28 di Bergamo e una di 23. Non sono in condizioni critiche.

Incidente alla galleria Montenegrone: lunghe code
Incidente alla galleria Montenegrone: lunghe code
(Foto di Colleoni)

Sul posto i mezzi di soccorso: ambulanze e vigili del fuoco oltre agli agenti della Polizia stradale di Treviglio, che si stanno occupando dei rilievi. La galleria è stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi delle forze dell’ordine.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, le due auto, una Kia e una Lancia, viaggiavano nella stessa corsia di marcia. Il 28enne alla guida della Kia (con lui a bordo la 23enne), forse a causa di una distrazione o di un colpo di sonno, ha urtato la Lancia che lo precedeva, colpendolo in uno degli spigoli posteriori. L’impatto ha fatto impennare la Lancia del 72enne, che si è ribaltata all’interno della galleria. Fortunatamente nessuno dei feriti è rimasto intrappolato nei due veicoli incidentati. Starà agli agenti della Polstrada ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Galleria chiusa per due ore

Il tratto è stato chiuso in entrambe le direzioni: sul posto sono intervenute anche le squadre Anas per la gestione del traffico e per rimettere in sicurezza la carreggiata, al fine di consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Inevitabili i disagi per gli utenti della strada, con lunghe code in entrambi i sensi di marcia.

