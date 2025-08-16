Riaperta la galleria Montenegrone dopo l’incidente

Chiusa fino alle 11.45 la Galleria Montenegrone nella mattinata di sabato 16 agosto per un incidente. Alle 9.15 due auto che viaggiavano nello stesso senso di marcia si sono scontrate all’interno della galleria, nel territorio di villa di Serio: tre le persone coinvolte tra cui un uomo di 72 anni di Nembro e due giovani, uno di 28 di Bergamo e una di 23. Non sono in condizioni critiche.

Incidente alla galleria Montenegrone: lunghe code

(Foto di Colleoni) Sul posto i mezzi di soccorso: ambulanze e vigili del fuoco oltre agli agenti della Polizia stradale di Treviglio, che si stanno occupando dei rilievi. La galleria è stata chiusa per permettere l’intervento dei soccorsi delle forze dell’ordine.

Le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni, le due auto, una Kia e una Lancia, viaggiavano nella stessa corsia di marcia. Il 28enne alla guida della Kia (con lui a bordo la 23enne), forse a causa di una distrazione o di un colpo di sonno, ha urtato la Lancia che lo precedeva, colpendolo in uno degli spigoli posteriori. L’impatto ha fatto impennare la Lancia del 72enne, che si è ribaltata all’interno della galleria. Fortunatamente nessuno dei feriti è rimasto intrappolato nei due veicoli incidentati. Starà agli agenti della Polstrada ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Galleria chiusa per due ore