Scontro fra auto e moto a Casnigo, grave 47enne

Scontro tra auto e moto nel primo pomeriggio di sabato 13 luglio, sulla statale 671 della Valle Seriana. L’incidente è avvenuto verso le 13,20 in territorio di Casnigo, poco oltre la ditta Itema, all’altezza di una mulattiera che scende verso il fiume. Cause e dinamica dell’incidente sono in fase di accertamento.

Sul posto automediche, vigili del fuoco e croce verde di Colzate, con i carabinieri di Clusone e Albino. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso al «Papa Giovanni XXIII» di Bergamo. I passeggeri dell’autovettura invece non avrebbero riportato lesioni (solo le tre bambine sarebbero stati trasportate in codice verde a Piario in via precauzionale).