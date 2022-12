Una valle mobilitata per l’accoglienza degli orfani ucraini

Lo scorso febbraio la vita di tutti venne sconvolta dallo scoppio della guerra in Ucraina. Anche il territorio bergamasco ne fu profondamente colpito, dimostrando come sempre la capacità di attivarsi per rispondere alle emergenze. Il 20 marzo, in particolare, accadde un evento straordinario: 115 ragazzi e ragazze, bambini e bambine ucraini provenienti dall’orfanotrofio di Berdiansk (una cittadina a sud di Mariupol che oggi è Russia e sei mesi fa era Ucraina) arrivarono in Valle Imagna e vennero accolti tutti insieme nella struttura dell’Hotel Posta a Rota Imagna, chiuso da tempo. Il Tribunale dei minori decretò che rimanessero insieme, almeno in una prima fase. Un’accoglienza straordinaria e organizzata in tempi brevissimi, che ha visto la mobilitazione di tante realtà della valle e uno straordinario lavoro di squadra. Una gara di solidarietà che si è manifestata a favore di dei ragazzi, per occuparsi dei tanti aspetti necessari alla vita di questi minori. Una di queste sfide è stata presa in carico dall’aps Affidiamoci, una piccola realtà associativa nata proprio sul territorio della Valle Imagna. È nata intorno all’esperienza della comunità familiare di Berbenno con l’obiettivo di diffondere la cultura dell’accoglienza familiare e dell’affido sul territorio della Valle, e allo stesso tempo di sostenere quei ragazzi che si trovano ad essere affidati ad un territorio. L’associazione ha scelto di dedicarsi all’inserimento scolastico dei ragazzi ucraini, perché dall’inclusione scolastica passa anche la possibilità di inserirsi davvero dentro un territorio.