I trent’anni della cooperativa «Il battello»: una comunità a fianco dei più fragili

Lo sguardo concentrato sulle guarnizioni in gomma da sbavare, la soddisfazione di rispondere «lavoriamo!» a chi chiede loro cosa si fa lì dentro. Un lavoro che dà dignità e riabilita, un ambiente, la sede della cooperativa di solidarietà sociale «Il Battello» di Sarnico, che è una grande famiglia e va ben oltre via Cortivo. Anzi, a guardare il tavolino all’ingresso del Centro socio educativo, con quell’invitante vassoio pieno di pasticcini e brioches lasciate dal fornaio del paese, c’è da dire che sia il territorio a entrare ogni giorno dentro la sede di via Cortivo .

Se la cooperativa sociale Il Battello è stata fondata nel 1993, il suo impegno, il seme della cura per le persone con disabilità del Basso Sebino affonda le sue radici nel 1978. «Era il primo anno in cui, alle scuole medie Donadoni di Sarnico, entravano alunni disabili – spiega Carmen Vigani, presidente della cooperativa e ai tempi insegnante di educazione fisica –. C’era un ragazzino con gravi problemi neurologici, per noi era una cosa nuova e ci rimboccammo le maniche: ogni settimana si faceva il consiglio di classe con don Giuliano Volpi, psicologo del “Centro Famiglia”, incontri studiati per l’inserimento di questi ragazzi». Con Vigani, i colleghi Margary Frassi che insegnava inglese, oggi sua vice al Battello, don (oggi monsignor, vicario episcopale) Vittorio Nozza, dal 1976 al 1986 curato di Sarnico e professore di religione e Antonio Scardilli (educazione tecnica) che è stato per 27 anni presidente dell’Associazione volontari per l’handicap, nata intorno al Battello.