Sovere, esce di casa da sola mentre è in Dad. Ritrovata ragazzina delle scuole medie Paura nella mattinata di giovedì 8 aprile a Sovere per una ragazzina delle scuole medie che, attorno alle 7, pur essendo in didattica a distanza, è uscita di casa facendo preoccupare i genitori che alle 8,30 hanno chiesto ai carabinieri di aiutarli a cercarla.

Paura nella mattinata di giovedì 8 aprile a Sovere per una ragazzina delle scuole medie che, attorno alle 7, pur essendo in didattica a distanza, è uscita di casa facendo preoccupare i genitori che alle 8,30 hanno chiesto ai carabinieri di aiutarli a cercarla. A Sovere sono intervenuti anche i vigili del fuoco volontari di Lovere. Le forze dell’ordine hanno predisposto alcune ricerche nei boschi fra Sovere e Bossico, ma fortunatamente alle 11,30 la ragazza è tornata autonomamente a casa propria, stanca e in stato confusionale ma senza alcuna ferita. I genitori l’hanno quindi accompagnata in ospedale, ma tutto si è già risolto per il meglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA