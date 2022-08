Il rombo delle moto fuori dalla chiesa, a Zogno l’ultimo saluto a Dimitri Rinaldi

Appena il feretro ha varcato la soglia della Parrocchiale di Zogno e si è affacciato sul sagrato, si è alzato il rombo dei motori di una decina di moto che erano parcheggiate in fila all’esterno della chiesa. Gli amici hanno voluto dare così l’ultimo saluto a Dimitri Rinaldi , il 52enne di Ubiale Clanezzo deceduto a seguito di un malore che lo ha colto giovedì 25 agosto mentre era in sella alla moto .

Lo schianto giovedì 25 agosto. Erano circa le 16.30 quando il motociclista viaggiava in direzione di Sedrina. Si trovava all’altezza di via Ponti, aveva superato la fermata del pullman e stava per incrociare la corsia di immissione in strada di chi scende dai Ponti in direzione di Brembilla, quando ha accusato il malore ed è andato dritto contro la parete dall’altra parte della strada.