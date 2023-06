Berlusconi, l’omaggio del mondo politico-imprenditoriale e della gente comune

Vicino all’ingresso di villa San Martino, mazzi di fiori, sciarpe del Monza e del Milan, bandiere di Forza Italia e un grande striscione con la scritta « grazie in eterno presidente». Sono tante le persone che durante la giornata e nonostante la pioggia sono passate a rendere omaggio a Silvio Berlusconi fuori dalla villa di Arcore dove è stata allestita la camera ardente in forma privata.

In serata la Curva Sud del Milan si è data appuntamento davanti ai cancelli di Villa San Martino per rendere omaggio all’ex presidente, ricordato anche oggi dal club via Twitter con la scritta «Un sogno che si chiama Milan», come lui stesso aveva titolato una lettera dedicata ai colori rossoneri