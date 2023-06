Silvio Berlusconi, dal pullman di Canale 5 al pranzo coi giovani in Borgo Palazzo

Una delle definizioni più azzeccate di Silvio Berlusconi è di Luciano Bonetti, patron della Foppapedretti: « Forza Italia era l’azienda e lui il prodotto. Ha applicato alla politica i metodi seguiti da imprenditore, ed è per questo che ha vinto, di qua e di là ». Con una certa tenacia e un’ossessio ne quasi maniacale per i dettagli: in ogni incontro (o scontro) nulla era lasciato al caso, sapeva sempre benissimo chi aveva di fronte, dall’imprenditore rampante al politico di questa o quella sponda, fino all’ultimo dei cronisti in visita a Villa San Martino, il suo buen retiro brianzolo di Arcore, villa settecentesca di rara eleganza, dalla storia complessa e a tratti noir.