Ex vigilessa scomparsa: soffocata e seppellita. Depositata la relazione del medico legale Laura Ziliani sarebbe stata soffocata e poi seppellita: sono le conclusioni alle quali è arrivato il medico legale che ha depositato la relazione conclusiva sulla 55enne di Temù, nel Bresciano, scomparsa l’8 maggio è ritrovata cadavere nell’agosto scorso.

Laura Ziliani sarebbe stata soffocata e poi seppellita : sono le conclusioni alle quali è arrivato il medico legale che, secondo quanto riferito dal Giornale di Brescia, ha depositato nelle scorse ore la relazione medico legale conclusiva sulla 55enne di Temù, nel Bresciano, scomparsa l’8 maggio è ritrovata cadavere nell’agosto scorso.Il medico legale esclude il suicidio e la morte naturale. Dal 24 settembre scorso sono in carcere, con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere , Paola e Silvia Zani, due delle tre figlie di Laura Ziliani, e Mirto Milani, il fidanzato bergamasco della maggiore . I tre sono sempre rimasti in silenzio. La Procura di Brescia sarebbe ora pronta a chiudere le indagini.

L’omicidio della donna, che era vedova dal 2012 per la morte del marito ucciso da una valanga in montagna, sarebbe avvenuto, secondo la ricostruzione, nella notte tra il sette e l’otto maggio nell’abitazione di via Ballardini a Temù . Dove Laura Ziliani entra da viva il venerdì sera e ne esce solamente da morta. Dopo il deposito della relazione finale dell’autopsia, l’anziana mamma della donna, la figlia mezzana e i fratelli aspettano il dissequestro della salma dell’ex vigilessa. Per poter finalmente celebrare il funerale della donna.

