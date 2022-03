Mariupol sotto attacco, colpito un ospedale pediatrico

Strage di donne e bambini all’ospedale pediatrico di Mariupol - dove in 400mila sono in trappola e ci sono 3000 neonati senza cibo - , nuovi bombardamenti su Kharkiv, un caccia Sukhoi Su-27 si schianta su un palazzo di un quartiere residenziale di Kiev nel quattordicesimo giorno di guerra. Aperti i corridoi umanitari, con un accordo per il cessate il fuoco vigente dalle 9 alle 21 locali ma Blinken chede che siano più ampi. Zelensky torna a chiedere la no-fly zone: «Chiudete i cieli, per quanto ancora volete essere complici?».

Mariupol in trappola, raid sull’ospedale pediatrico

Ukrainian men cook at a makeshift camp next to a checkpoint, in Kyiv (Kiev),

(Foto di ROMAN PILIPEY) Alla vigilia del vertice Lavrov-Kuleba promosso dal presidente turco Erdogan ad Antalya, nuova telefonata tra Putin e il cancelliere tedesco Scholz, mentre il Cremlino chiede che i colloqui tengano conto del fatto che ’le Repubbliche di Donetsk e Lugansk sono Stati sovrani e indipendentì e devono essere riconosciute come tali. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Zhao Lijian replica alle accuse del Nyt secondo cui i cinesi conoscevano i piani russi: ’i responsabili della guerra sono Usa e Nato.

Domani ad Antalya incontro Lavrov-Kuleba con Erdogan mediatore

L’Ue, i cui leader si riuniscono domani e venerdì a Versailles, è pronta a inasprire le sanzioni a Russia e Bielorussia. Altri 160 nomi sono stati aggiunti alla black list Ue. Mosca è pronta a reagire con interventi mirati alle aree più «sensibili per coloro a cui si rivolge». La spinta sui prezzi esercitata dal conflitto, secondo i commissari Ue Dombrovskis e Gentiloni, frenerà la crescita che sarà inferiore al 4% previsto per quest’anno. Mentre per la Russia Fitch prevede il rischio «di un imminente default» del debito. Le principali borse europee hanno recuperato in un solo giorno 474,53 miliardi di euro di capitalizzazione, Milano sfiora il +7%. Oggi intanto il gas ha chiuso in forte calo ad Amsterdam, 155,88 euro.

A woman from Ukraine reacts as she receives a hug after her arrival at Zurich's central station

(Foto di MICHAEL BUHOLZER)

Ue inasprisce le sanzioni, ma ora è allarme sulla crescita

Nel question time alla Camera il premier Draghi ha parlato di ’crisi umanitaria senza precedentì sulla quale la Ue si è mossa con unità di intenti e ha spiegato che il governo interverrà ’con rapidità e decisione a protezione di famiglie e imprese: 16 miliardi di euro e l’Iva al 5 per cento per le utenze del gas. Il governo, ha sottolineato, non è fermato dall’emergenza perché ’non è nato per questo. Il riferimento è alle riforme e in particolare a quella del catasto perché si applicano coefficienti su ’valori che non hanno senso, di 33 anni fa.

Draghi: «Interventi rapidi a difesa di famiglie e imprese»

Residents cross the destroyed bridge as they flee from the frontline town of Irpin, Kyiv (Kiev

(Foto di MIKHAIL PALINCHAK) Nuovo allarme sulla centrale nucleare di Cherbobyl, senza corrente a causa degli attacchi russi. Il ministro degli Esteri ucraino Kuleba afferma che ’entro 48 ore potrebbero esserci perdite radioattivè e invita la comunità internazionale a chiedere alla Russia di cessare il fuoco e consentire alle unità di riparare la rete elettrica. Per l’Aiea tuttavia «non c’è alcun impatto critico sulla sicurezza dallo stop alla corrente».

Allarme Chernobyl, «Possibili fughe radioattive entro 48 ore», centrale senza corrente

Members of the Territorial Defense Forces

(Foto di ROMAN PILIPEY) La Normale di Pisa «sospenderà ogni forma di collaborazione istituzionale e ogni accordo di scambio con le università russe i cui rettori hanno sottoscritto un documento in cui avallano l’invasione dell’Ucraina», ha deciso il direttore Luigi Ambrosio. Intanto il ministero della cultura russo ha deciso di ritirare tutte le opere in prestito e ha scritto al direttore di palazzo Reale e alle Gallerie d’Italia a Milano. Il ministero della cultura ha sospeso l’anno dei musei Italia-Russi.